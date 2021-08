Ladrão que furtou cerveja pelo telhado de depósito é encontrado bebendo em bar

Caso ocorreu na pacata cidade de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante depois de furtar caixinhas de cerveja de um depósito após invadir o local pelo telhado.

O caso, divulgado hoje, aconteceu na última segunda-feira (23), na cidade de Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá.

Segundo o 7° BPM, era por volta de 11h da manhã, quando o dono do estabelecimento informou aos policiais que um infrator, conhecido como Abel, invadiu o local que estava fechado pela parte de cima do imóvel. Ficou um enorme buraco no telhado.

Diante das características do suspeito, a equipe iniciou diligências na cidade e, em poucos minutos, encontrou-o em um bar, consumindo bebida alcoólica. O infrator negou tudo, mas foi desmascarado por testemunhas que o viram sair do estabelecimento com o material do furto.

Ele acabou confessando o crime e indicou o local onde estavam escondidas as caixinhas de cerveja. O material foi recuperado pela Polícia Militar. Não foi divulgado quantos pacotes eram, mas eram bebidas de marca estadunidense. O indivíduo foi apresentado na Delegacia da cidade, mas a polícia não revelou a identidade completa dele.