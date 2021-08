‘Lagoas’ e mato dificultam que garoto especial saia de casa

Trecho fica na Rua Anselmo Paulo Ramos, no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O jovem de 29 anos, Pedro Paulo Braga da Silva, o “Pipoca”, que tem paralisia cerebral e, por isso, dificuldades motoras, tem muita dificuldade de sair de casa porque sua rua está tomada pelo mato e por grandes buracos, que em épocas de chuva mais parecem lagoas.

Passeio para o Pipoca só mesmo quando um motorista de aplicativo topa entrar na rua com o carro, o que nem sempre acontece, já que os condutores se negam a aventurar seus veículos no pequeno trecho de cerca de 250 metros, Rua Anselmo Paulo Ramos, no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

O problema não é novo e se estende há 11 anos, desde que a professora de educação especial Acleania Duarte, mãe do Pipoca, mudou-se para o local.

No entanto, antes, a vizinhança ainda conseguia fazer uma “vaquinha” para mandar capinar a rua, mas agora com a saída de alguns vizinhos nem isto ocorre mais.

Acleania não quer mais saber disso também. Ela acredita e reivindica que melhorias e condições mínimas de trafegabilidade na sua rua é uma obrigação do poder público.

“Eu gostaria que eles [PMM], pavimentassem esse trecho mesmo, porque está difícil a situação. Não dá pra sair com ele, não tem condições”, reivindicou a professora.

PMM

A Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), através da Secretaria de Obras do município, respondeu à solicitação feita pelo Portal SelesNafes.com sobre a situação da via. Leia na íntegra.

“A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) informa que enviará uma equipe técnica para análise da Rua Anselmo Paulo Ramos, Jardim Felicidade I.

Após a visita será analisada a viabilidade técnica e econômica para inclusão da via em futuros projetos e quais os serviços emergências poderão ser feitos nas vias.

O morador pode enviar mensagens para solicitar serviços, enviar reclamações, elogios, denúncias, dúvidas para a nossa ouvidoria pelos telefones (96) 98802-8376 e (96) 98813-4923”.