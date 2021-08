Live: O corpo gordo em debate

Evento será realizado no domingo (29), transmitido através das redes sociais das debatedoras.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Em Macapá, três mulheres que atuam em segmentos distintos da sociedade têm algo em comum: não se esquivam de debater sobre o corpo gordo e o preconceito existente contra as pessoas gordas e consideradas fora dos padrões estéticos. Estamos falando da chamada gordofobia.

Para difundir a discussão, elas se uniram e preparam uma live sobre o assunto, que será realizada no próximo domingo (29), transmitida através das redes sociais das debatedoras Érika Oliveira, empreendedora digital e especialista no mercado Plus Size (@erkaoliveira_plusize), Ingrid Barros, socióloga e modelo (@ingrid_barros) e Lunna Sandim, psicóloga (@lunnasandim).

O Portal SelesNafes.com entrevistou Érika Oliveira, que falou um pouco sobre o assunto e sobre o que deve rolar na live. Confira.

Por que é importante debater o corpo gordo e gordofobia?

Esse debate é uma forma de dar voz à luta contra a gordofobia. Através dele, podemos conscientizar e desconstruir rótulos, padrões: corpo, beleza, profissionalismo e saúde.

O preconceito caminha lado a lado com o corpo gordo, um corpo criticado, julgado, estigmatizado, desrespeitado, em diversos lugares da sociedade.

Na moda por exemplo, é um corpo silenciado, não existia pra moda. Em setores profissionais, somos rotuladas, nossa aparência define nossa capacitação. É aí que está a gordofobia. Por isso devemos debater.

Assim como em outros segmentos, mulheres, negros, LGBTQIA+, há também um tipo de discriminação específico para os gordos? Como se manifesta?

Sim, existe essa discriminação e ela não vê idade, nem raça, nem orientação sexual.

Consiste e predomina a partir do momento que somos rotulados através de expressões que influenciam na ridicularização da nossa existência.

Na infância, uma criança que sofre o preconceito com sua aparência, sofre bullying. Na vida adulta esses ataques são definidos como ataques gordofóbicos.

A gordofobia são ações que inferiorizam pessoas, causam traumas e dados mentais. Se a sua vida foi abalada por julgamentos e por discriminações, você é uma vítima da gordofobia.

O ‘tribunal’ das redes sociais e caixinhas de comentários dos portais são terreno fértil para muitos comentários preconceituosos e sem noção. Você está preparada para enfrentar mais uma dessas batalhas?

A internet tem seu lado sombrio, mas também foi onde tivemos voz, visibilidade, reconhecimento. Ser a primeira especialista em moda Plus Size em minha cidade não foi fácil, a cada ação minha profissional, tive que bater de frente com o preconceito, isso me fortaleceu, e me fortalece diariamente, é ultrapassado não pensar que somos uma potência, na moda um exemplo, geramos bilhões, é um mercado que está constantemente em ascensão, estou preparada para tudo! A minha luta e de minhas amigas neste projeto é para que exista respeito e igualdade, muitos podem não concordar com o que defendemos, mas terão que aceitar nossa existência, nossa competência.