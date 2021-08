“Matei meu único irmão, acabei com a minha vida”, diz preso por homicídio

Crime ocorreu no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso neste sábado, 31, suspeito de matar o próprio irmão a facadas no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 20h, na residência onde os irmãos moravam, na Avenida 14.

Matheus Melo da Penha, de 26 anos, foi detido por um guarda municipal que estava nas proximidades, de folga, e o avistou saindo desesperado da casa, gritando “acabei de matar meu irmão, chama o Samu”.

Ao verificar a veracidade da informação, o guarda civil encontrou Maurício Santos Melo, de 25 anos, caído atrás da casa, já sem os sinais vitais. Ele chamou o socorro médico, que constatou que já não havia mais nada a ser feito.

Matheus Melo permaneceu debruçado sobre o corpo do irmão até a chegada de uma equipe do 6º Batalhão. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Homicídios, no Ciosp do Macapaba, onde a faca usada no crime também foi entregue.

Segundo apurações do delegado Welligton Ferraz, o assassinato foi motivado por conta de R$ 30, que a vítima devia ao acusado.

Em depoimento, Matheus Melo confessou o crime e afirmou que desferiu duas facadas, uma na região do tórax e outra no ombro.

O delegado também apurou que os irmãos bebiam desde cedo e que o desentendimento pode ter sido acalorado por ingestão de bebida alcoólica.

“Estavam ingerindo bebida alcoólica desde 15h e, por causa de uma dívida de R$ 30, começaram a se estranhar. Razão pela qual ele [Matheus] vai responder por homicídio qualificado, motivo fútil. Ele confessa e testemunhas confirmam”, confirmou o delegado.

Ainda segundo ele, Matheus demostrou arrependimento desde o momento em que percebeu o tamanho do crime que havia cometido. De acordo com relatos de testemunhas, após sair gritando da casa, ele retornou e se debruçou sobre o corpo do irmão em prantos.

Quando chegou preso ao Ciosp, ele olhou para reportagem e disse:

“Matei meu único irmão, acabei com a minha vida”.

Matheus foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e o delegado pediu à Justiça a prisão preventiva. Na manhã deste domingo (1º), o acusado aguardava audiência de custódia.