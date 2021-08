Moveleiro é morto após reclamar de ‘bagunça’ em frente a sua casa

O crime ocorreu por volta de 21h15, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O dono de uma movelaria, bastante conhecido no ramo de madeiras em Macapá, foi morto na noite desta quarta-feira (25) depois de um desentendimento ocorrido em frente a sua casa, na Avenida Manoel de Souza, Bairro Universidade, zona sul da capital.

Lindomar de Barros Brandão, de 53 anos, foi morto com um tiro no peito. De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a vítima chegava em sua residência, juntamente com sua esposa.

Na entrada, parou e pediu para dois homens que estavam na frente para que “parassem de fazer bagunça em frente à sua casa”.

Após falar com os suspeitos, Lindomar foi para o quintal e, lá, foi surpreendido pelo atirador, que era exatamente um dos dois homens com quem tinha se desentendido.

Ele ainda chegou a ser socorrido até o Hospital de Emergência, no Centro, mas morreu logo após da entrada.

Os infratores fugiram de bicicleta e não foram localizados pelas equipes da Polícia Militar que atenderam à ocorrência.

A família Barros é muito conhecida no Canal das Pedrinhas, onde vendem madeira. Lindomar mantinha uma movelaria no Bairro Zerão, comunidade vizinha ao Universidade.