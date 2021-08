Mulher fica nervosa aos ver policiais e acaba presa

Segundo a PM, Carla Emanuele, de 29 anos, já tinha sido presa por tráfico

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi presa com porções de drogas, na tarde desta terça-feira (24), durante patrulhamento de uma equipe do 6º batalhão da Polícia Militar do Amapá. O flagrante ocorreu numa área de pontes do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por ser conhecida e reincidente no crime de tráfico de drogas, Carla Emanuele, de 29 anos, não passou despercebida pela polícia. O comandante da equipe policial, sargento John, informou que a suspeita foi vista saindo de dentro de uma casa localizada na Ponte do Raimundão.

Contudo, o que chamou a atenção foi o nervosismo dela quando percebeu a patrulha. Por isso, ela foi abordada.

Ainda segundo o militar, indagada, a suspeita foi logo confessando que estava embalando e comercializando drogas no local, levando os militares até a casa onde o produto era guardado.

Dentro do imóvel, além de 12 porções de maconha, foi encontrado material para embalagem do entorpecente. Carla Emanuele foi levada para o Ciosp do Pacoval.