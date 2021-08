Mulher se desespera ao ver corpo do marido após execução

Jovem foi morto na frente do pai

Por RODRIGO ÍNDIO

Na tarde desta segunda-feira (30), um homem foi morto a tiros dentro de um bar na Avenida 13 de Setembro, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá. O pai dele presenciou todo o crime, segundo a polícia.

O caso aconteceu por volta de 13h nas proximidades das feiras do Produtor e da 13. Segundo o sargento Helton, do 1° BPM, a vítima foi identificada como Yuri Moraes Barros, de 25 anos.

Com base em relatos de testemunhas, a PM detalhou que a vítima conversava com o pai quando o criminoso chegou numa bicicleta de posse de uma arma de fogo e efetuou pelo menos três disparos.

Yuri tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por roubo, mas, de acordo com o tio, a vítima estava trabalhando na Feira da 13 vendendo camarão. Ele, o sobrinho e o cunhado estavam conversando e bebendo cerveja no local, minutos antes do crime.

Ao ver que Yuri estava morto, a companheira dele se jogou sobre o corpo e o abraçou em desespero. Ela precisou ser retirada e acalmada pelos policiais militares que isolaram a cena do crime.

A Delegacia de Homicídios (Decipe) vai assumir o caso. A região é repleta de câmeras de monitoramento em estabelecimentos comerciais, o que deve ajudar na investigação.