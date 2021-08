Navio com tripulação filipina contaminada está ancorado no Amapá; 1 tripulante morreu

Anvisa comunicou ao Governo do Amapá que embarcação deve cumprir quarentena no estado. Pelo menos 2 já foram confirmados com a doença, um deles morreu no navio.

O Governo do Amapá confirmou, na noite desta segunda-feira (16), que mais um navio estrangeiro com a tripulação contaminada pela covid-19 está ancorado e vai cumprir quarentena no estado, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Eles ficarão isolados no navio por, ao menos, 14 dias.

A embarcação tem bandeira do Panamá e veio da Cidade do Cabo, na África do Sul. Os tripulantes têm nacionalidade filipina. Um deles morreu no navio com sintomas da doença. Outro foi encaminhado para atendimento em Macapá e foi internado no Centro Covid-HU, que possui uma área de isolamento para as internações de fora do estado, para controlar a circulação do vírus e manter a segurança sanitária de servidores e pacientes de outras alas.

Nesta terça-feira, 17, equipes da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) irão ao navio para coletar exames de PT-PCR, fazer a análise clínica e monitoramento do estado de saúde dos tripulantes.

As amostras dos exames serão enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, para investigações laboratoriais sobre possíveis variantes.

O Governo do Estado está em tratativa com a Anvisa e com órgãos ligados às relações internacionais para definir o protocolo quanto ao corpo do estrangeiro que foi a óbito. A SVS também informou o ocorrido para o Ministério da Saúde.

Além deste, o Estado monitora os 21 tripulantes da embarcação Dalian Mandarian, ancorada em frente a Macapá desde 5 de agosto – 18 deles confirmados com o coronavírus.