Novo apagão atinge o Amapá

Foi o quarto apagão do ano. Fornecimento começou a ser normalizado as 11h

Por SELES NAFES

Um novo apagão deixou quase todos os municípios do Amapá sem energia elétrica, na manhã desta quarta-feira 25). Dos 16 municípios, 13 ficaram sem o fornecimento.

Apenas os municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari não foram afetados, porque não estão conectados no Sistema Interligado Nacional (SIN), onde teria ocorrido a pane.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou que uma “falha na comunicação com o Sistema Interligado Nacional” gerou a interrupção geral.

O apagão começou por volta das 10h, e o fornecimento começou a ser normalizado por volta das 11h, mas alguns bairros continuavam sem energia, como na zona norte de Macapá. Foi o quarto apagão do ano. As causas já estão sendo apuradas.

“A situação está sendo investigada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que deve emitir comunicado oficial da ocorrência. A Companhia está atuando no momento na recomposição dos sistemas para restabelecer o fornecimento em Macapá e demais cidades atingidas”.

Já a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), responsável pela transmissão de energia que chega pelo Linhão de Tucuruí, informou que operação foi normalizada, e que o blecaute não deveria ter ocorrido no Amapá “mesmo havendo indisponibilidade momentânea de equipamento de transmissão, uma vez que o sistema de abastecimento na região não depende exclusivamente das instalações operadas pela LMTE e engloba uma cadeia sistêmica de geração e distribuição que deveria prever redundâncias e mecanismos para evitar cortes de carga”.

A empresa alegou que, durante uma manutenção preventiva na subestação Macapá, houve uma interrupção “de poucos minutos” no funcionamento de uma das instalações.

“Lembrando que problemas pontuais, como o ocorrido, não deveriam ocasionar o desabastecimento de energia na região uma vez que:

1) A usina de Coaracy Nunes está conectada diretamente na subestação da distribuidora local, sem passar pelas linhas de transmissão operadas pela LMTE, logo, parte da carga que atende os consumidores locais não tem qualquer interseção com as instalações da LMTE.

2) A segurança energética do SIN, do qual faz parte o Estado do Amapá, inclui a avaliação – por parte dos órgãos de planejamento e fiscalização do setor elétrico e não da concessionária – sobre a necessidade de instalação de sistemas redundantes de geração e transmissão para suprir o abastecimento em eventuais perdas de conexão com o sistema interligado”.