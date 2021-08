A verdadeira conversão é a base do podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (25)

Paulo cita os que têm conhecimento sobre Deus, e mesmo assim erram. Sendo cristão ou não, ninguém será poupado do julgamento. No podcast de meditação bíblica de hoje (25), o pastor Josué de Almeida mostra que todos nós precisamos do poder transformador de Deus, a verdadeira conversão, a circuncisão do coração. Acompanha a análise do capítulo 2 de Romanos.