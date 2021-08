Assista a mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira

A expedição do Amapá que está refazendo os caminhos de Pedro Teixeira, o conquistador da Amazônia, continua mostrando algumas curiosidades da navegação na região. Neste episódio do diário de bordo, o jornalista Olímpio Guarany (do Amapá) mostra o posto de combustível que navega até a embarcação para fazer o abastecimento. Foi mais um momento interessante antes do início da travessia do Rio Tapajós, saindo de Santarém para continuar a jornada até o início do Rio Amazonas. Assista.