Ocupantes de carro ficam nervosos e policiais acham revólver em bolsa de mulher

Flagrante ocorreu no km-0 da BR-210, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens e uma mulher foram presos depois que policiais rodoviários federais perceberam o nervosismo deles durante uma abordagem de rotina no início da BR-210, na zona norte de Macapá.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (16), durante fiscalização de trânsito no trecho urbano da rodovia, nas imediações do Bairro Jardim Felicidade I.

Segundo a polícia, eles estavam em um Ford Fiesta, de cor prata, que transitava com dois homens de 24 e 30 anos na frente, o motorista e o carona, e uma passageira atrás.

Ao questionar os ocupantes sobre para onde estavam indo, os policiais perceberam intenso nervosismo entre os ocupantes do veículo. Ao pedir as identidades, um deles informou ter passagem por homicídio. A informação e os semblantes aflitos dos suspeitos motivaram a busca veicular e pessoal.

Na bolsa da mulher, que tem 22 anos, os patrulheiros acharam um revólver de calibre 38, carregado com sete munições.

Pesquisando mais a fundo, os agentes federais descobriram que um dos ocupantes do veículo é suspeito de integrar uma facção do Amapá, conhecido como Espeto.

Todos foram conduzidos e apresentados no Ciosp do Pacoval, juntamente com a arma apreendida. A polícia não divulgou os nomes dos suspeitos.