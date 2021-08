Os relatos da atuação do psicólogo na pandemia

Profissionais lembram da experiência com o sofrimento da morte. Evento é organizado por alunos e professores da faculdade Immes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Estudantes e professores debateram, na noite desta quinta-feira (26), a atuação do psicólogo na pandemia de covid-19. O evento foi organizado por estudantes do curso de psicologia do Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (Immes).

O evento começou a ser transmitido por volta das 18h30min por uma plataforma online com programação acadêmica e cultural, em alusão ao Dia do Psicólogo, que será comemorado nesta sexta-feira (26).

“Falar de saúde mental é falar de vida”, definiu o professor Joel Ramos.

“Ajudamos a tornar o mundo melhor, mais humanizado”, acrescentou o também professor Denner Macedo.

Vários profissionais foram convidados para expor as experiências que tiveram durante a pandemia. Uma delas foi a psicóloga Jade Gemaque, que atuou na pública rede hospitalar logo nos primeiros dias da pandemia.

“No primeiro dia fiquei bem assustada, porque estava todo mundo coberto. A gente só via os olhos das pessoas. A gente não podia tocar em nada. A gente tinha que acolher os parentes e lidar com mortes todos os dias. Ninguém sabia que seria tão grave assim”, lembrou ela.

Jade lembrou também que precisou ajudar parentes a lidar com a dor da perda que havia acabado de acontecer.

Além da discussão sobre o tema, o evento teve apresentações da cantora Fernanda Canora, interpretando ‘Jeito Tucuju (Joãozinho Gomes) e do escritor Dylan Dias, que recitou uma poesia a necessidade de renascimento interno.