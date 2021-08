Paratleta multimedalhista do Amapá vende trufas para participar de torneio

Além de se deslocar de Macapá para Brasília, ele precisa arcar com custos de passagens, estadia, transporte e alimentação.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Kaiki Renan da Costa Richene já é um multicampeão. Aos 18 anos, ele coleciona muitas medalhas – várias de ouro – em competições nacionais. Atualmente se prepara para mais uma disputa fora do estado, que obviamente tem custos de deslocamento e estadia. Por isto, junto com a mãe, vende trufas para custear as despesas da viagem.

Kaiki é fruto do esporte escolar, ‘do olho’ e carinho de professores de educação física que o “acharam” e perceberam seu potencial quando ainda era estudante da Escola Estadual Irineu da Gama Paz, na zona sul de Macapá.

Ele conquistou em 2017, 2018 e 2019, as medalhas de ouro no arremesso de peso, de dardo e de disco nas Paralimpíadas Escolares, realizadas fora do Amapá.

Em 2020, disputou o circuito Caixa Norte/Nordeste, encontrando-se com uma competição mais difícil, com paratletas de nível mais alto, de diversas idades. Ainda assim, conseguiu novamente ganhar uma medalha, desta vez de prata.

No Amapá, recentemente, ganhou ouro e bronze e está preparado novamente para disputar o circuito Caixa, que dessa vez será realizado na capital federal, Brasília (DF).

História

Kaiki nasceu prematuro, no sexto mês de gestação. Teve paralisia cerebral e, por isso, é cadeirante. O esporte tem sido fundamental na sua vida e sua mãe, Renata Tourinho, diz que sua vida é o esporte. Agora, além das modalidades do atletismo, também pratica jiu-jítsu.

“O esporte, primeiramente, me ajudou a ter inclusão social com outras pessoas, me ajudou a conhecer novos estados, a procurar saber mais um pouco da minha deficiência, a ter contato com outras pessoas que tem deficiência, me ajudou a ter uma renda própria, a conquistar meus sonhos e objetivos. O esporte pra mim é tudo, tanto o atletismo quanto o jiu-jítsu mudaram a minha vida”, declarou Kaiki.

Ajuda

Renata irá acompanhá-lo no torneio, que ocorre entre os dias 21 e 25 próximos. No entanto, sem patrocínio oficial, passagens, alimentação e estadia ficam por conta, única e exclusivamente, da família e de amigos do Kaiki. O garoto leva trufas para vender na escola, para os treinos e sua mãe para o trabalho.

É um esforço que a família faz para representar o Amapá em Brasília e para garantir que Kaiki faça o que tanto gosta. Quem quiser contribuir para que o garoto represente o Amapá, pode enviar qualquer valor para o pix dele:

CPF: 963.391.442-68

Kaiki Renan da Costa Richene.