PM rastreia celular roubado e flagra jovem com drogas

Crime ocorreu no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá. Foto: Alan Lobato

Por OLHO DE BOTO

Um jovem acusado de roubar um celular foi flagrado com porções de drogas, nesta quinta-feira (19), no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Thiago Prata do Santos, de 21 anos, estava reunido com mais três homens quando foi surpreendido por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O dono do aparelho roubado relatou que estava nas proximidades do Projeto Minha Gente quando Thiago chegou, empunhando uma faca e exigindo o celular.

Ao ser localizado pelo sistema de rastreamento do aparelho, ainda próximo do local do crime, Thiago foi logo reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo. Ele já não estava com o celular e nem com a faca utilizada no crime. Contudo, tinha 10 porções de crack no bolso, e, por isto também, foi preso.

Indagado, o suspeito disse que havia jogado a faca dentro de uma área alagada, e que o celular estava na casa de um comparsa conhecido como Dedeco.

A polícia ainda foi levada por ele até o local, mas o comparsa suspeito não foi encontrado. A suspeita é que os criminosos tenham conseguido desligar o aparelho ou mesmo se desfeito dele depois de desconfiar que estava sendo rastreado.

Thiago foi apresentado no Ciosp do Pacoval pelos crimes de roubo e posse de substância entorpecente.