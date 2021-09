Poço do Mato: após estrago, PMM promete reconstrução

A estrutura do poço ajudou a servir as casas macapaenses desde 1864, no Bairro Laguinho, região Central de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após o acidente que derrubou a estrutura de madeira e quebrou bancos do Poço do Mato, na manhã desta segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) informou que irá reconstruir o espaço o quanto antes.

O arranjo em madeira, um pergolado, que cobre a antiga estrutura do poço e ocupa boa parte da avenida Padre Manoel da Nóbrega, no Bairro do Laguinho, área central de Macapá, era sustentada por quatro pilares e um deles foi atingido com força por um caminhão da empresa “R Lima”, que realiza serviços de recuperação asfáltica para o município de Macapá. A estrutura veio toda ao chão.

A técnica universitária Clea Castro, de 64 anos, mora exatamente em frente ao local onde fica o Poço do Mato e contou que no momento do acidente, por volta das 10h, houve um grande barulho e por pouco alguns operários que descansavam à sombra do pergolado não foram atingidos.

“Tinha uns rapazes da prefeitura tapando buracos e, nisso, o caminhão da R Lima passou e bateu no pilar da ponta e aí arriou com tudo, tudo de uma vez. Fez um barulho imenso. A salvação foi que os rapazes da prefeitura que estavam sentados no banco de lá, tinham acabado de sair de lá”, contou Clea, que mora no local há cerca de 20 anos.

Clea contou que no local é comum ter crianças brincando e que os moradores fazem ali confraternizações, inclusive com crianças e moradores da área que fica atrás da sua casa, na invasão da avenida Mãe Luzia.

A estrutura do poço que ajudou a servir as casas macapaenses desde 1864, era cercada por um lago, que abrangia as áreas da Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Mãe Luzia e José Antônio Siqueira, hoje todas ocupadas por moradias.

A PMM, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), informou que irá reconstruir o espaço estudando melhorias e readequações que podem ser feitas.

Como o local é considerado área de interesse cultural do município de Macapá desde 1993, através de lei, a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) também enviou técnicos para avaliar o estrago que foi produzido.

Por fim, a Semob informou que irá notificar a empresa R Lima sobre os prejuízos que foram produzidos.