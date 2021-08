Podcast: Ele nos orienta sobre o que fazer

Chegamos hoje ao capítulo 22 de Atos dos Apóstolos

O Apóstolo Paulo cometeu três erros diante do conselho de anciãos de Israel, ainda sob domínio romano. Ao chamá-los de irmãos, Paulo se colocou em pé de igualdade com os membros do Sinédrio, mas esse gesto foi encarado como uma falta de respeito à hierarquia. E conseguiu piorar tudo ao comparar o sumo sacerdote a um ‘sepulcro caiado’. No podcast de meditação bíblica de hoje (18), o pastor Josué de Almeida chega ao capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Jesus deve ser o nosso único modelo, o exemplo supremo. Paulo errou como qualquer pessoa, mas foi um homem de Deus. É Nele que devemos buscar orientação em todos os momentos.