Podcast: Há esperança, sempre!!!

Chegamos hoje (24) ao capítulo 1 de Romanos

Compartilhamentos

A série de podcasts de meditação bíblica do Portal SelesNafes.Com chega ao livro de Romanos. Hoje (24), no capítulo 1, o pastor Josué de Almeida narra que Paulo expressou várias vezes sua vontade de visitar os cristãos romanos, mas foi impedido. Sua prioridade era pregar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. A caminho da Espanha passando por Roma, ele pediu oração pedindo livramento dos inimigos em sua jornada, mas acabou chegando em Roma como prisioneiro. No entanto, antes de tudo isso acontecer, ele escreveu a Carta aos Romanos, que depois seria a base de Luthero contra a teologia da cegueira. Ouça a análise.