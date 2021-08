Podcast: Nada pode impedir a plano de Deus

Terminamos hoje (23) o livro de Atos dos Apóstolos com uma curiosidade

Compartilhamentos

Uma curiosidade sobre o livro Atos dos Apóstolos, que não possui um desfecho e é interrompido no capítulo 28 por quem o escreveu, Lucas. O Evangelho de Lucas e Atos foram escritos por ele para servirem de base para a defesa de Paulo diante do tribunal romano, por isso especialistas acreditam que ele foi interrompido para ser logo enviado ao julgamento. Mas antes da prisão, Paulo sobreviveu ao naufrágio junto com outros 270 ocupantes da embarcação a caminho do julgamento e foram muito bem acolhidos pelos bárbaros de Malta, que viram muitos milagres. Ouça o podcast de meditação bíblica de hoje (23) com o pastor Josué de Almeida.