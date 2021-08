O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos narra a incrível viagem de Paulo num barco que foi salvo de uma tragédia pela oração

Finalmente Paulo foi enviado para ter seu encontro com o imperador, em Roma. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos tem 44 versos, traz uma narrativa empolgante sobre os incríveis acontecimentos daquela viagem de barco até Malta. Deus esteve com Paulo por todo o caminho, e quem esteva com o apóstolo foi salvo, incluindo os soldados. A vida de Paulo abençoou todas as vidas daquele barco. Acompanhe a análise no podcast de meditação bíblica de hoje (22) com o pastor Josué de Almeida.