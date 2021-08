Podcast: O mais importante

Chegamos hoje ao capítulo 24 de Atos dos Apóstolos

No capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, base do podcast de meditação bíblica de hoje (19), um dos versículos resume bem a visão exterior sobre o recém-criado movimento cristão, que era chamado de seita. Paulo era costumeiramente chamado de traidor pelos judeus. Na análise deste capítulo vale nos questionar: a minha fé está de acordo com os escritos dos profetas? Tenho me esforçado para manter minha consciência pura diante de Deus e dos homens? Se você teme a Deus e guarda seus Mandamentos, não importa que chamem de seita. O mais importante é amar a Deus! Ouça e ore com o pastor Josué de Almeida.