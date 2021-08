Podcast: Os erros e Deus

Chegamos hoje ao capítulo 21 de Atos dos Apóstolos

A transformação de Paulo, de perseguido e assassino de cristãos em um apóstolo amado, foi incrível. Muitas pessoas foram impactadas pelo ministério dele. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, base do podcast de meditação bíblica hoje (16), o pastor Josué de Almeida narra que Paulo recebeu uma profecia de que seria novamente preso, desta vez em Jerusalém. Mesmo assim, ele decidiu ir à Festa dos Pentecostes porque queria entregar as contribuições das igrejas dos gentios às igrejas da Judéia que passavam por dificuldades. Ele acabou sendo preso e levado à Roma. Ouça.