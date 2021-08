Podcast: Os mandamentos visam nos proteger

Chegamos hoje ao capítulo 3 de Romanos

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica de hoje (26), chegamos ao capítulo 3 de Romanos, onde Paulo faz um de seus mais enigmáticos discursos, e que as vezes é interpretado de forma equivocada até para descaracterizar os 10 Mandamentos. Já percebendo isso, Pedro analisa o discurso na carta de Paulo aos Romanos observando que até as Escrituras já eram deturpadas para atender outros interesses. Não somos salvos pela Lei, mas a Lei aponta por onde devemos andar nos caminhos estreitos. A fé confirma a Lei. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida.