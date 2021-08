Podcast: Os planos de Deus são mais fortes

Chegamos hoje na reta final de Atos dos Apóstolos

No podcast de meditação bíblica de hoje (20), chegamos ao capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Paulo tinha ficado preso por dois anos, e havia um novo govenador da província de Cesareia, Festo. O novo gestor, no entanto, viu que as acusações eram falsas e tentou um acordo perguntando se Paulo concordaria em ser julgado pelo conselho de anciãos, o que seria praticamente uma sentença de morte. Acompanhe a análise desse trecho com o pastor Josué de Almeida. Os inimigos não conseguiam entender porque falhavam em matar Paulo. Mas Deus ainda tinha planos na vida dele. Ouça.