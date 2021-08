Podcast: Sempre seremos colocados à prova

O capítulo 26 de Atos dos Apóstolos narra Paulo diante do rei e do governador e a apresentação de sua defesa

Paulo estava diante do rei e do governador, e apresentou sua defesa com santa calma e convicção. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, base do podcast de meditação bíblica deste sábado (21), vamos acompanhar o testemunho que Paulo deu diante dos líderes. Foi tão contundente e verdadeiro, que o rei Agripa chegou a dizer que quase virou um cristão. Assim como Paulo, também seremos colocados à prova. Ouça análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo fim de semana.