Chegamos ao capítulo 6 de Romanos, no podcast de meditação bíblica deste domingo

Ao passar pelo batismo, passamos a ser ‘escravos’ da justiça e do amor. Tudo passa a pertencer a Ele. Mesmo sendo justificados pela fé, não podemos continuar sendo amantes do pecado. Na análise do capítulo 6 de Romanos, base do podcast de meditação bíblica de hoje (29), vamos saber que na antiguidade havia quem defendia que quanto mais pecássemos, mas seríamos alcançados pelo amor de Deus. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida e um bom domingo.