Polícia de carro novo

Carros de passeio da PM do Amapá foram substituídos por caminhonetes. Renovação de parte da frota segue modelo de locação com seguro e manutenção

Por RODRIGO ÍNDIO

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar do Amapá teve boa parte de sua frota renovada com caminhonetes. São 43 novos veículos entregues à corporação.

De acordo com o comandante geral da PM, coronel Paulo Matias, as picapes S10 vão substituir todas as viaturas de modelo SpaceFox que relizam policiamento e que estão bastante desgastadas.

“A entrega das viaturas representa renovação da frota. Estamos substituindo todos os carros de passeio que atendem a necessidade de policiamento ostensivo preventivo tanto na capital quanto no interior. A ideia é substituir toda nossa frota por viaturas S10”, disse Matias.

Segundo o governo do Amapá, os novos veículos conferem maior segurança aos policiais e eficiência nas missões, pois atingem bom desempenho em todos os terrenos.

“Isso faz parte do programa Estado Forte, Povo Seguro, com recursos do governo do Estado, da bancada federal, recurso federal de fundos como o penitenciário de segurança pública. Muitas entregas nós já fizemos, outras estamos fazendo semanalmente. Temos várias obras para inaugurar, pessoas pra dar posse também na Polícia Civil e no Iapen. E mais entregas serão feitas ao longo do ano de 2022”, garantiu o governador Waldez Góes.

Cada viatura é equipada com rádio digital, xadrez e sinalizador, conforme os requisitos de segurança das forças policiais. Os veículos são locados ao custo diário de R$ 164, possuem seguro e assistência de manutenção 24 horas.