Polícia investiga possível fraude em concurso dos bombeiros

Prova objetiva para o curso de formação de sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi aplicada no dia 27 de junho de 2021.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A Polícia Civil do Amapá investiga uma denúncia de fraude no concurso interno do curso de formação de sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (CBMAP), que teve sua etapa de prova objetiva aplicada no dia 27 de junho de 2021.

O concurso está sendo realizado pela Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e a denúncia é de que as questões da prova objetiva teriam sido vazadas dois dias antes da aplicação.

O teste poderia ser realizado por qualquer soldado ou cabo da instituição e, na denúncia, 13 bombeiros são citados como sendo parte do suposto esquema fraudulento.

A polícia teve conhecimento das suspeitas no último dia 9 de julho, através de uma denúncia anônima de uma comissão de soldados e cabos.

No dia 23 de agosto, a polícia informou ao Ministério Público do Estado do Amapá (MPE-AP) que está realizando a investigação e informou seus primeiros procedimentos.

“Cerca de 10 (dez) testemunhas já foram ouvidas no inquérito policial e estamos na fase da oitiva das pessoas investigadas. Sugeri ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, como medida administrativa discricionária (conveniência e oportunidade) e em prestígio aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade que suspendesse o referido certame até que seja concluída a investigação por parte da Polícia Civil do Estado do Amapá”, diz trecho do ofício encaminhado ao MP pela polícia, assinado pelo delegado Leandro Vieira Leite.

A denúncia

A denúncia anônima a que o Portal SelesNafes.com teve acesso lista 13 bombeiros que teriam se beneficiado do esquema.

A suposta fraude consistiu na venda das questões por R$ 10 mil para cada militar que quisesse ter acesso à prova, que teriam sido vazadas a partir de uma gráfica, que fez a impressão dos cadernos de questões em Macapá.

A denúncia baseia-se em conversas que trataram sobre o tema antes do dia da aplicação da prova e também por evidências e desconfianças a partir da realização da prova, quando alguns dos acusados, que tiveram pontuação bastante elevada, terminaram rapidamente as extensas questões em um tempo muito curto, o que não pareceu razoável aos denunciantes anônimos.

Corpo de Bombeiros

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com o comandante da corporação, coronel Wagner Pereira. Ele informou que a instituição só irá se pronunciar sobre o caso no término das investigações da Polícia Civil.

O Portal SN apurou que o concurso segue em andamento, agora na fase de exames médicos e psicotécnicos, para a posterior aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF).