Polícia procura matador de detento foragido

Jhonatan, de 19 anos, foi morto no sábado com 12 tiros

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá tenta identificar o homem que invadiu uma casa e matou com 12 tiros um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen), neste fim de semana. Ele cumpria pena no regime aberto domiciliar pelo crime de roubo, mas estava foragido.

Jhonatan Ramos Trindade, de 19 anos, estava sendo procurado depois que rompeu e deu fim na tornozeleira eletrônica. Neste sábado (21), numa área de pontes da Baixada da Pará, no Bairro Cidade Nova, região leste de Macapá, ele foi surpreendido dentro de uma casa e assassinado.

Aos investigadores da Delegacia de Homicídios, a dona do imóvel contou que estava em outro cômodo da casa e não viu o autor dos disparos. Ela disse que apenas ouviu os tiros, mas achava que eram foguetes. Foi quando decidiu puxar a cortina que separava a sala da cozinha e se deparou com Jonathan caído em meio a uma poça de sangue.

O Samu ainda foi chamado, mas já não havia o que ser feito. Os peritos constataram que a vítima morreu na hora após ser atingida por disparos de pistola 9mm na cabeça, coxa, braços e abdômen.

Um parente da vítima compareceu ao local e afirmou que Jonathan era viciado em drogas, e que ele já não parava no Bairro Novo Horizonte, onde morava.

Para a polícia, a execução pode ter sido motivada por acerto de contas com traficantes.

Militares do 6º Batalhão ainda fizeram diligências na região, mas a lei do silêncio prevaleceu e ninguém foi preso.

A Decipe prossegue nas investigações.