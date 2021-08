Policiais do Jari prendem maníaco acusado de 4 estupros

Acusado cometeu estupros no Amapá e no Pará, e está com vários pedidos de prisão preventiva

Por SELES NAFES

Policiais civis da 1ª DP e da Delegacia de Crimes Contra a Mulher de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, prenderam um homem acusado de uma série de estupros ocorridos no Pará e no Amapá. O nome do criminoso não foi divulgado, mas ele estava sendo procurado pelas polícias dos dois estados.

No Amapá, o pedido de prisão preventiva foi feito pela delegada Helen Gomes, da Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari, e deferido pela justiça. De acordo com a polícia, a vítima no Amapá é uma mulher de Laranjal que foi estuprada por ele na frente do marido, que foi amarrado pelo maníaco. O crime ocorreu há cerca de quatro meses.

Depois deste estupro, o criminoso foi morar na comunidade do Bandeira, em Almeirim (PA), onde teria cometido mais dois crimes sexuais onde as vítimas foram uma adolescente e uma mulher de 40 anos. Na semana passada, a polícia amapaense soube que ele tinha retornado para Laranjal do Jari em uma motocicleta Pop 100.

Nesta fuga, ele pediu carona a um adolescente de 15 anos, na Pop 100, e o jovem quase foi estuprado.

“Após tanto (a vítima) implorar, ele desistiu”, comentou o delegado Rômulo Viegas, que comandou a prisão do criminoso.

O estuprador estava pescando com mais dois menores de idade numa propriedade dentro da Reserva Extrativista do Cajari, quando foi surpreendido pelos policiais por volta das 19h desta segunda-feira (24).

O bandido será encaminhado ainda nesta terça-feira para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), de onde estava foragido também pelo crime de estupro. Ele começou a cumprir pena em 2019, mas em 2021 recebeu uma licença para ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele se livrou do equipamento e fugiu.