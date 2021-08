Politizando: A dualidade do vice

Jaime Nunes, Waldez, Randolfe, João Capiberibe, atos de rua e uma novata na política são temas da coluna de politica

A dualidade de Jaime

Depois de praticamente antecipar o clima de pré-campanha ao governo do Estado, o vice-governador do Amapá e empresário, Jaime Nunes (Pros), parece ter recuado na estratégia e assumiu um comportamento paradoxal, pelo menos do ponto de vista do marketing eleitoral. Enquanto em suas redes sociais ele divulga de ações de governo, na Record a ordem é descer a lenha na gestão Waldez. Jaime é um dos principais acionistas da TV Equinócio, a afiliada no Amapá.

PSB/Rede

O principal projeto do PSB para 2022 é convencer Randolfe Rodrigues (Rede) a ser o candidato ao governo. Objetivo: ter uma chapa forte que caiba João Capiberibe numa candidatura ao Senado.

PSB/Rede II

O PSB tem dinheiro para bancar uma campanha para o governo, enquanto a Rede Sustentabilidade não tem fundo eleitoral. Apesar de ainda não querer falar sobre o assunto, Randolfe é, sim, pré-candidato ao governo.

Novidades na política

Se 2018 foi a eleição marcada pelos ‘não políticos’, 2022 promete trazer um leque bem maior de novas opções, especialmente com o discurso de renovação. Quem vai tentar surfar nessa onda é a médica pediatra Carla Carvalho. De olho numa possível indicação para disputar a única vaga do Senado, ‘Dra Carla’ se aliou à Meio Mundo Produções para criar conteúdo e ganhar visibilidade.

Empreendedorismo

Com a produtora de João Figueiredo, a médica tem lançado vídeos nas redes sociais onde fala dos potenciais econômicos e casos de sucesso no empreendedorismo do Amapá. Dra Carla é filiada ao Pros, do deputado federal Acácio Favacho e do vice-governador Jaime Nunes, e já foi secretária de Saúde da cidade de Castanhal (PA).

Definido

Mesmo com a possibilidade real de ficar elegível de novo, caso ganhe ação no TSE (empatada hoje em 2 a 2), o governador Waldez Góes (PDT) já chamou seu núcleo duro para dizer que só tem certeza de uma coisa: vai trabalhar pela reeleição do senador Davi Alcolumbre (DEM), em 2022.

7 de setembro

Enquanto Brasil afora a direita mobiliza seguidores nas redes sociais para as manifestações de rua de 7 de setembro em apoio ao presidente Bolsonaro, no Amapá as principais lideranças ainda não anunciaram nenhum ato. Leia-se: Cirilo (Podemos) e o Pastor Guaracy Jr (PSL). Cirilo, aliás, está no terceiro partido desde a eleição de 2018, quando disputou o governo pelo PSL. Em 2020, foi candidato a prefeito pelo PRTB, do vice-presidente Mourão, mas ficou longe de ir para o 2º turno.