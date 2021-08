Politizando: O possível candidato de Waldez

Bastidores da política no Amapá

O possível candidato de Waldez

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), ainda vai decidir se indicará um candidato a sua sucessão, alguém que seria prata da casa e pedetista puro sangue. Aliando perfis técnico, político e de proximidade, quem mais tem sido lembrado nesses exercícios de imaginação é o economista e ex-secretário de Cidades, Antônio Teles Júnior.

Articulação

‘Telinho’, como é conhecido na equipe de governo, tem trânsito com todos os prefeitos graças a uma relação cultivada nas andanças como secretário de Cidades. Desde o início do mês, ele é presidente da Agência Amapá, setor do governo responsável por projetos de desenvolvimento econômico.

Acordo em Santana

Interlocutores afirmam que o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), estará no palanque do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), na campanha pelo governo do Estado, em 2022. “100% fechado”, afirmou hoje uma fonte próxima de ambos.

Acordo II

A aliança tem a chancela do senador Davi Alcolumbre (DEM), mas também se deve à construção política entre Clécio e Bala no ano passado. Clécio participou até de live, em 2020, durante a campanha de Bala, e tem dado conselhos ao prefeito de Santana sobre problemas que ele também enfrentou quando estava no comando da capital, Macapá.

5G no Amapá

Depois de assumir a liderança na Região Norte entre as chamadas ‘operadoras competitivas’ de banda larga fixa, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Você Telecom se prepara participar do leilão nacional do serviço de internet móvel 5G, que deve ser promovido até dezembro.

‘Cooperativa’

A empresa se aliou a outras 300 operadoras do setor numa espécie de cooperativa para tentar arrematar a concessão do serviço em território brasileiro. De acordo com Fábio Renato, CEO da VCT, outras 700 empresas já manifestaram interesse de participar do grupo. No total, o Brasil tem 15 mil operadoras de internet fixa, móvel e telefonia fixa.

No PDT já está decidido: o atual secretário de Fazenda, Josenildo Abrantes, vai disputar uma cadeira de deputado federal no ano que vem. Entre 2014 e 2018, o representante do partido na Câmara Federal foi Roberto Góes, agora no DEM. Ele não conseguiu a reeleição, em 2018. Josenildo foi pré-candidato a prefeito de Santana e chegou a ser lançado oficialmente pela legenda. Acabou abdicando antes da convenção do PDT para continuar na Sefaz.