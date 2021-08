Politizando: Prefeita estuda renunciar para concorrer em 2022

Beth Pelaes cumprimenta vice Marcelo Pantoja durante a posse em janeiro de 2021

Por SELES NAFES

O destino de Beth

Beth Pelaes está praticamente decidida a renunciar ao cargo de prefeita de Pedra Branca do Amapari, cidade 180 km de Macapá, para concorrer a uma cadeira como deputada federal. Aos 38 anos e filiada ao DEM de Davi Alcolumbre, ela iniciou tratativas de uma possível transferência para o PSDB, que já tem um deputado federal, Luiz Carlos.

O destino de Beth II

Beth e aliados avaliam que a aprovação do mandato a credencia naturalmente para disputar a Câmara Federal, onde ela teria mais possibilidade de buscar recursos para Pedra Branca, Serra do Navio e Porto Grande, além de cidades de outras regiões do Estado. Ela não deixaria a parceria com Davi, apesar da mudança de partido. Beth foi reeleita com quase 60% dos votos válidos. Se renunciar mesmo (em abril de 2022 pelo calendário eleitoral), quem assumirá o comando de Pedra Branca do Amapari será o vice-prefeito (na foto acima) Marcelo Pantoja (PSL).

Aquilo no ventilador

A ex-esposa de um ex-candidato a deputado federal do Amapá ameaça tornar público os bastidores da separação do casal e muito mais, principalmente fatos envolvendo uma suposta rede de prostituição. A ex-companheira tem dito que vai desmascarar o “eterno candidato bonzinho que luta pelo desenvolvimento do estado” divulgando nomes de políticos locais e “sérias peculiaridades”. Ela procurou o Portal SelesNafes.Com no início do mês para dizer que queria jogar tudo no ventilador, mas, por enquanto, silenciou.

Direito de processar

Turma Recursal deu ganho de causa, nesta terça-feira (31), ao jornalista e advogado Domiciano Gomes. Ele tinha sido condenado por uma juíza eleitoral a retirar uma postagem de suas redes sociais onde mencionava a apreensão de material de campanha da pedetista, em 2018. Ele recorreu e os juízes entenderam que houve abuso do direito de processar.

Tatame de 2022

Depois de desistir de disputar a prefeitura de Santana por problemas de saúde na família, em 2020, o campeão de jiu-jitsu e oficial da PM, Ronildo Nobre, decidiu voltar para a política. Filiado ao PSD, do senador Lucas Barreto, ele disse que vai esperar para ver se o partido terá nominata (chapa) de candidatos a deputado estadual. Nas entrelinhas, quis dizer que pode mudar de partido se não houver vaga para concorrer à Assembleia Legislativa.

Barão

Não apenas para a história da educação do Amapá, a revitalização da Escola Barão do Rio Branco conquistou status de agenda nível máximo de importância para o governador Waldez Góes (PDT). Decidido a investir numa nova matriz de ensino profissionalizante, o governador tem mobilizado assessores mais próximos a focar na valorização do colégio como obra e marco temporal antes de entrar no último ano de mandato.