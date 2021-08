Por fingir ser deputada, ex-presidente da UNA é condenado

A pena de cinco meses em regime aberto foi estipulada em ação movida pelo Ministério Público do Estado. Foto: André Silva/SN

Por SELES NAFES

O juiz Ailton Vidal, da 2ª Vara Criminal de Macapá, condenou a cinco meses e 20 dias de prisão, pelo crime de estelionato, o ex-presidente da União dos Negros do Amapá (UNA), Iury Soledade. Ele foi acusado de se passar pela deputada federal Aline Gurgel (PRB-AP) para obter dinheiro.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os crimes teriam ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2019. Iury usou um número de WhatsApp para conversar com outras pessoas como se fosse a parlamentar. No perfil da conta, ele também usava a foto de Aline Gurgel.

Segundo os autos do processo, o ex-presidente da UNA trocou mensagens com integrantes de uma secretaria do Estado para pedir a liberação de recursos. Em outro momento, e pediu R$ 50 mil a uma entidade cultural e autorização para gerenciar R$ 300 mil que seriam repassados à UNA.

O processo cita que, nas conversas, a falsa deputada fala em terceira pessoa sobre a liberação dinheiro envolvendo Iury. Foram frases como:

“Vc já pagou o Iury ?”

“Preciso da sua ajuda e do Iury”

“Iury e você têm um grande futuro pela frente, essa será uma das primeiras parcerias de tantas que vcs irão fazer. Nosso mandato vcs terao prioridade, não tenha dúvidas”.

Em depoimento no processo, Iury admitiu que usou o nome e a foto da deputada, mas afirmou que fez isso porque estaria fazendo campanha para ela. A campanha, no entanto, seria apenas em 2020 e o caso foi denunciado pela parlamentar.

“Restou claro, portanto, que o acusado tentou induzir a erro as testemunhas, para angariar vantagem indevida”, comentou o magistrado.

Inicialmente, Iury foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão, mas a pena foi reduzida porque o crime “ficou na tentativa”.