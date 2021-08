Professora morta: polícia ouve testemunhas; ex-marido está foragido

Crime ocorreu dentro de uma canoa, no rio da comunidade São Pedro do Lago do Ajuruxi, no município de Mazagão.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá está ouvindo testemunhas para apurar a morte da professora Simone Luz de Freitas, de 45 anos, ocorrida no rio da comunidade São Pedro do Lago do Ajuruxi, em Mazagão, no último final de semana.

O ex-marido dela é o principal suspeito do crime, segundo apontam as primeiras versões. O caso foi registrado pela Polícia Militar como feminicídio. O crime ocorreu por volta de 18h de sábado (21) e divulgado pelas autoridades policiais no domingo (22).

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), Simone estava numa embarcação, em um passeio com colegas de trabalho quando foi abordada pelo ex-marido, que a segurou pelo pescoço e a afogou no rio, diz o relatório de ocorrência.

Testemunhas relataram que um amigo da vítima ainda teria tentado evitar o crime, mas em luta corporal foi agredido pelo infrator com uma paulada na cabeça – tudo isto dentro da pequena embarcação. Não foi informado o quadro de saúde dele. Em seguida, o suspeito fugiu.

Segundo as primeiras versões, o acusado não aceitava o fim do relacionamento. A polícia não divulgou o nome dele, mas é bastante conhecido na região como Nicó. Foi candidato a vereador de Mazagão nas últimas eleições.

O crime chocou a sociedade mazaganense, onde a professora Simone, concursada da rede municipal de ensino, era bastante querida. A Prefeitura de Mazagão lançou nota de pesar em suas redes sociais e decretou luto oficial na cidade.

Atualmente, Simone estava lecionando na Escola Perpétuo Socorro, no Largo do Ajuruxi. Até esta manhã, Nicó ainda não havia sido localizado.