Programa leva cestas básicas para 300 famílias afetadas pela pandemia

Famílias beneficiadas pelo programa Comida em Casa, do Governo do Amapá, moram em comunidades da Pedreira, distrito de Macapá.

Criado para auxiliar na segurança alimentar de famílias que tiveram renda e produção afetadas pela pandemia de coronavírus, o Programa Comida em Casa, do Governo do Amapá, chegou, no fim de semana, às comunidades da região da Pedreira, distrito a cerca de 40 km da capital Macapá.

A ação de entrega de cestas básicas para 300 famílias em situação de vulnerabilidade social ocorreu no último sábado (21) e foi organizada pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims).

A secretária da pasta, Alba Nize Colares, reuniu representantes de 10 igrejas, associações de moradores e de agricultores para a fazer entrega das cestas a estas entidades, que ajudaram a mapear e cadastrar as famílias, e agora estão encarregadas de repassar a elas. Este procedimento foi adotado para evitar aglomerações nas entregas do governo.

A associação Coletivo de Mulheres das comunidades Bacaba, Igarapé Amazonas, Foz do Macacoari e São Tomé, por exemplo, recebeu e vai distribuir 112 cestas às famílias cadastradas.

A secretária Alba Nize lembrou que a ação faz parte de um total de 50 mil cestas básicas previstas pelo programa e que vêm sendo distribuídas pelo Governo do Amapá desde o mês abril.

Esta semana será a vez das famílias do Distrito do Bailique que se encontram em situação de vulnerabilidade receberem os alimentos.