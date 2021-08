Romano 8 traz uma poderosa mensagem sobre o amor de Deus

O Espírito Santo geme para nos salvar. É o que diz o capítulo 8 de Romanos, base do podcast de meditação bíblica de hoje. Em Jesus, somos mais que vencedores. Deus torce e trabalha por nós e ninguém pode nos separar do amor Dele. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima terça-feira (31).