Ranking mostra preço da gasolina em todo o Brasil; veja posição do Amapá

Segundo estudo da Agência Nacional do Petróleo, Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara, e o Amapá, a mais barata. Foto: Marco Antônio P. Costa

O preço da gasolina foi o principal assunto do dia no Amapá, sobretudo em Macapá, onde motoristas de aplicativo, seguindo uma pauta nacional, fizeram um protesto pelas ruas do Centro reivindicando redução no ICMS do combustível na manhã desta terça-feira (24).

O tema dominou, também, as redes sociais de perfis e contas de usuários do estado. À tarde o Governo do Amapá postou em seu perfil no Instagram que o estado possui o litro mais barato da gasolina no país e que pratica a menor alíquota de ICMS sobre o combustível, 25%, juntamente com outros seis estados.

O portal SelesNafes.com verificou junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que o Sistema de Levantamento de Preços do órgão tem um ranking do preço da gasolina por estados, em pesquisa recente, feita no período de 15 a 21 de agosto.

O levantamento mostrou que o Amapá tem os preços médio (R$ 5,14) e mínimo (5,11) do litro como os mais em conta na comparação com os outros estados e o Distrito Federal. Na contramão, o Estado Rio de Janeiro tem o preço médio mais alto do Brasil, com o litro vendido a R$ 6,48, podendo o máximo chegar a R$ 6,80 na capital carioca.

No Norte, o Acre, com média de R$ 6,45 tem o segundo litro mais caro do país. E o pódio do preço médio mais caro é completado pelo Distrito Federal, onde a gasolina é vendida ao consumidor final por R$ 6,35, em média.

Veja o ranking de preço médio da gasolina comum da ANP por unidade da federação:

Rio de Janeiro: R$ 6,48

Acre: R$ 6,45

Distrito Federal: R$ 6,35

Piauí: R$ 6,30

Goiás: R$ 6,27

Minas Gerais: R$ 6,18

Tocantins: R$ 6,15

Rio Grande do Sul: R$ 6,14

Rio Grande do Norte: R$ 6,10

Sergipe: R$ 6,09

Rondônia: R$ 6,06

Bahia: R$ 6,06

Alagoas: R$ 6,04

Espírito Santo: R$ 6,04

Pará: R$ 6,03

Mato Grosso do Sul: R$ 5,95

Mato Grosso: R$ 5,94

Ceará: R$ 5,93

Pernambuco: R$ 5,90

Maranhão: R$ 5,90

Amazonas: R$ 5,79

Paraíba: R$ 5,79

Santa Catarina: R$ 5,74

Paraná: R$ 5,73

Roraima: R$ 5,63

São Paulo: R$ 5,62

Amapá: R$ 5,14

ICMS

O governo do Amapá também informou que no Brasil, a alíquota de ICMS da gasolina varia entre 25% e 34%, com média entre 28% e 32% praticada pelos estados. Portanto, o Amapá pratica alíquota de ICMS da gasolina abaixo da média nacional.

Essas alíquotas, são definidas por votação no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão composto por todos os estados e o DF, que controla a política tributária e arrecadatória no Brasil das unidades federadas.

O Amapá mantém, desde 2015, a menor taxa (25%) de alíquota do ICMS da gasolina permitida pelo Confaz. Apenas outros seis estados praticam essa alíquota.