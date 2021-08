Reforma: PEC 51 é vista como salvação de estados

NO SENADO

NO SENADO

Proposta de Lucas Barreto ganha força em meio a discussão sobre a reforma do imposto de renda que pode reduzir repasses para os estados

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A PEC 51, que está em tramitação no Senado, tem sido vista pelos senadores como a alternativa mais viável diante do projeto de reforma do Imposto de Renda apresentado pelo governo federal. Na prática, estados e municípios dizem que a reforma reduzirá em R$ 14 bilhões por ano o FPE.

O projeto do governo está atualmente em análise na Câmara dos Deputados, mas depois seguirá para o Senado, onde os parlamentares discutem a PEC, de autoria do senador Lucas Barreto (PSD-AP).

A proposta original do governo era de arrecadar sobre dividendos e reduzir, de forma tímida, a cobrança de outros impostos sobre as empresas. Na Câmara, o texto foi alterado mantendo a taxação, mas ampliou o corte de imposto para as companhias, atingindo diretamente a arrecadação dos estados e municípios.

Uma das alternativas, caso o texto seja mantido, é a aprovação da PEC de Lucas Barreto, que aumenta de 21,5% para 26% a parcela do IR destinado ao Fundo de Participação dos Estados (FPE). Prefeitos já conseguiram um acordo para aumentar o FPM.

A PEC 51 é apoiada pelos senadores, mas ainda não foi para votação. Se aprovada, ela prevê o aumento do repasse de forma escalonada, em cinco anos.