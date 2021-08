Revitalização do GM marca resgate dos cursos profissionalizantes nas escolas

Projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira (26)

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governo do Amapá apresentou nesta quinta-feira (26) o projeto de revitalização, resgate e adaptação da tradicional Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes, o antigo GM, para implantar novos cursos técnicos na instituição. O projeto pedagógico faz parte de uma reformulação educacional e será ampliado para todas as escolas de ensino médio do estado com foco no mercado de trabalho.

Segundo a secretária de Educação, Goreth Souza, além da estrutura física, a definição pedagógica atende a legislação federal que define o novo ensino médio. O objetivo é acolher o estudante abrindo um leque para que ele se prepare para o mercado de trabalho desde o 1° ano.

“Aproveitamos que todas as escolas de ensino médio terão sua carga horária ampliada, e essa escola aqui estará pronta para atender. Aqui teremos o curso de eletrônica, mecânica automotiva e edificações. Será muito importante porque é uma oportunidade para nossos jovens que precisam sair do ensino médio com uma profissão, mas também podem sair com uma profissão e sonhar com uma universidade”, destacou Goreth.

Todas as escolas de ensino médio terão a carga horária ampliada de 800h para 1000h, e posteriormente este número aumentará gradativamente. Os centros profissionalizantes, como Graziela Reis, Cepajob, Walkíria Lima, Escola de Pesca e Cândido Portinari também serão incluídos na nova matriz.

Com isso, o projeto de revitalização da Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes foi apresentado para a sociedade escolar e foca nos espaços para os cursos profissionalizantes e no resgate da estrutura. Serão ainda 20 salas e quadra poliesportiva.

“As obras iniciam logo, porque a gente está com o projeto pronto. Aqui é um espaço existente, eu tenho hoje uma ata de registro de preço que não depende de licitação para se iniciar, é só estratégia de montar com a Seed a desmobilização dos espaços para a gente ir entrando e revitalizando. A previsão é de iniciar este ano e deve durar no mínimo de 180 dias a um ano”, disse o titular da Seinf, Alcir Matos.

O governador Waldez Góes destacou que esta construção faz parte de um compromisso com toda a política educacional do estado composto pela entrega de escolas novas ou revitalizadas. Ele lembrou da contribuição da instituição para a formação intelectual e cultural para os amapaenses e que agora conciliará os aspectos com a implementação de tecnologia de inovação.

“Hoje é um dia histórico pelo ambiente de infraestrutura e pela proposta pedagógica. Muitos cursos serão desenvolvidos aqui e resgatando toda aquela história que a escola GM, hoje Antônio Cordeiro Pontes, construiu na sociedade. Esse é nosso compromisso”, ponderou Waldez.