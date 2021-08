Rival de grupo criminoso é morto na madrugada

Crime ocorreu no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos foi morto com 4 tiros em via pública, na madrugada de sábado (28), nas proximidades de uma área de invasão do Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

O corpo, identificado como sendo de Edvandro Vildo Pereira Junior, tinha duas perfurações na cabeça, uma nas costas e outra na mão, constatadas pela perícia.

No local, moradores disseram ter ouvido tiros por volta de 4h e que a vítima era rival de um grupo criminoso que atua na região. Já em relação a autoria do homicídio, ninguém soube informar.

O atirador e a motivação para a execução ainda são desconhecidos da polícia. Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso.

A população pode contribuir com o trabalho da polícia repassando informações que possam ajudar na elucidação do crime. As ligações podem ser feitas para o Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios no número (96) 99170 4302. Não precisa se identificar.