Santana recebe usina de oxigênio, a 4ª doada ao Amapá

Doação foi feita por fábrica de bebidas a pedido do senador Davi Alcolumbre. Equipamento chegou neste sábado em avião da FAB

Compartilhamentos

O Amapá recebeu neste sábado (14) a 4ª usina de oxigênio doada a pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM) durante a pandemia de covid-19. Desta vez, o equipamento comprado pela iniciativa privada será montado na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Em março, uma usina foi instalada em Laranjal do Jari e outra em Oiapoque, e foram enviadas pelo governo federal. Em abril, Macapá recebeu equipamento similar doado por uma empresa também por solicitação do parlamentar.

A usina de Santana foi um compromisso assumido por Davi com o governador Waldez Góes (PDT) e o prefeito Bala Rocha (PP), e foi doada pela AmBev.

“À medida que a vacinação avança, diminuem os casos graves de covid-19, mas há outras doenças e outros pacientes que precisam de tratamento com oxigênio medicinal. A nossa preocupação é melhorar o atendimento do sistema de saúde como um todo”, justificou o senador.

A usina será instalada nos próximos dias e produzirá 8,5 metros cúbicos de oxigênio por hora, o suficiente para um hospital de médio porte, e é equivalente a 100 cilindros por dia.

“A partir de agora, fará parte do patrimônio da rede de Saúde do estado para atender a todos os pacientes que dele necessitarem”, comentou o senador sobre as quatro usinas recebidas pelo Amapá durante a pandemia.