Suposta mistura de gasolina com água faz posto se posicionar

Posto fica na Rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cliente denunciando uma suposta gasolina adulterada que, inclusive, pelo o que se pode deduzir pelas imagens, teria feito um carro parar de funcionar, em um posto tradicional na Rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá.

O gerente da rede de postos de gasolina, no entanto, negou a acusação, informando que fez testes na mesma hora, para o próprio cliente.

O vídeo é curto e nele um homem segura uma garrafa de água mineral transparente, onde é possível ver a gasolina não homogênea, claramente com um líquido mais denso e de cor mais escura na parte de baixo da garrafa, e na parte de cima, um líquido mais claro, com menos densidade.

“Olha aí galera a diferença. Embaixo gasolina e em cima água. Aqui nesse posto em frente da Marisa, o carro do Adão deu prego aqui, cheio de gasolina só água”, diz trecho da narração no vídeo.

Teste

O posto é da rede de postos de combustíveis Automoto, uma das maiores do Amapá. O Portal SelesNafes.com conversou com Floriano Machado, de 50 anos, gerente da rede.

Ele afirmou que o ocorrido se deu na tarde de terça-feira (17) e que teria demonstrado, aos dois homens que estavam no carro com problema, que o combustível não tinha relação com a pane que o veículo apresentava no momento.

“O cliente veio abastecer, chegou na reserva da reserva, pediu para colocar R$ 30 no carro dele. Colocamos e simplesmente o carro dele não funcionou. Não funcionou, ele empurrou mais para baixo e depois veio, colocou em um carote e comprou mais R$ 20 e o carro dele continuou a não funcionar”, narrou Floriano.

O gerente seguiu explicando que o cliente tirou combustível do seu carro, talvez pela frente, talvez pelo filtro, e trouxe uma substância diferente, já com sujeira, o que seria comum quando o combustível é totalmente utilizado e que poderia ter ocasionado o problema.

“Eu fiz todos os procedimentos que me cabe, perante ele e o mecânico dele. O mecânico dele foi ciente e explicou pra ele que nem teria lógica ter sido a gasolina daqui, porque a gasolina estava intacta, não tinha nenhum problema, e ele saiu convencido disso. Eu fiz o teste de pasta d’água, fiz o teste de teor alcoólico, tudo certo na gasolina. Fiz o teste na frente dele”, informou Floriano Machado.

Procon

Em contato com a Assessoria de Comunicação do Procon, foi informado ao Portal SN que o órgão fez uma ação de fiscalização nos postos, semanas atrás, sobre preços e qualidade da gasolina.

A partir dessa denúncia, também ocorrerá uma ação específica nas próximas semanas, em parceria com órgãos como o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) ou outros que possam fazer coleta e análise sobre a qualidade dos combustíveis vendidos no Amapá.