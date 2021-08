Suspeito de roubar motorista de aplicativo morre em tiroteio com a PM

Troca de tiros ocorreu na madrugada deste sábado, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de roubar o carro de um motorista de aplicativo morreu na madrugada deste sábado (14), em confronto com a Polícia Militar, na zona norte de Macapá.

Após a polícia ser informada de que o veículo modelo Argo, de cor branca, estava passando pela ponte Sérgio Arruda – entre os Bairros Pacoval e São Lázaro –, em direção à zona norte, e que era seguido por outro carro, militares do 6º e 2º Batalhões se preparam para abordá-lo.

No entanto, segundo o oficial que comandou a ação, ao ser alcançado, na frente do Terminal Rodoviário, o fugitivo desobedeceu às ordens de parada emitidas por meio de sinais sonoros das viaturas e passou a atirar nos policiais.

Na sequência, acelerou ainda mais, até chegar no início da Rodovia do Curiaú, nas imediações do Bairro Jardim Felicidade 1, onde novamente a polícia foi recebida a tiros, mas, desta vez, revidou.

O motorista baleado foi identificado como Robson dos Santos Barbosa, de 21 anos, natural do município de Santana (AP). A morte dele foi confirmada no local pelo Samu.

A vítima que teve o carro roubado compareceu ao local e reconheceu Robson como sendo o passageiro que solicitou uma corrida e em seguida, usando uma arma de fogo, roubou o carro. O motorista contou que se jogou do veículo ainda em movimento com medo de ser sequestrado. Por sorte, sofreu apenas arranhões leves e acionou a polícia.

Com Robson foi encontrado um revólver calibre 38 com 2 munições intactas e 3 deflagradas.