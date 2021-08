Tartarugalzinho: Pela 1ª vez, comunidade rural tradicional terá escola em prédio próprio

INTERIOR DO AMAPÁ

Escola atenderá até 150 alunos por turno

A tradicional comunidade de Bom Jesus, no município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, terá pela primeira vez uma escola. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Mineiro (DEM) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede), autor da emenda que será usada na construção.

A escola já existe, mas nunca teve prédio próprio. Os alunos do Bom Jesus e de outras localidades vizinhas estudam num prédio alugado. A obra será construída com emenda individual de R$ 655 mil, e será capaz de atender até 150 alunos, por turno. A previsão de entrega da obra é em 6 meses.

“A emenda estava engatada há um tempão, e em seis meses de gestão o prefeito conseguiu destravar. Pretendo inaugurar a nova escola com vocês daqui a 6 meses”, comentou Randolfe.

“A emenda estava parada desde 2018 e agora é executada. Em pouco tempo de mandato as coisas vão acontecendo. Falamos no Fórum do PPA que iríamos lançar a obra da escola, menos de um mês depois nós estamos aqui para assinar ordem de serviço de sua construção”, completou o prefeito.