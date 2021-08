TRE manda apreender contratos de convênio da Cultura entre estado e prefeituras

Policiais chegam a prefeitura de Cutias para cumprir mandados de busca e apreensão. Eles também foram à Secult, em Macapá, e na prefeitura de Calçoene. Foto: Ascom/PF

Agentes federais, em apoio a uma investigação judicial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), cumpriram três mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (24), na Secretaria Estadual de Cultura (Secult), em Macapá, e nas prefeituras de Calçoene e Cutias.

Eles estavam atras de cópia integral de 11 convênios assinados entre a Secult e 8 prefeituras de municípios do interior do estado. Em Calçoene e Cutias, foram buscadas cópias das Programações de Desembolso o Ordens Bancárias relativas a convênios firmados entre o Poder Executivo das duas cidades e secretarias estaduais.

A investigação do TRE, segundo informe da Polícia Federal, apura denúncia do diretório regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), por possível cometimento de abuso de poder político e de autoridade em favor dos candidatos eleitos a governador nas eleições de 2018, Waldez Góes (PDT) e vice, Jaime Nunes (PROS). O PSB teve como candidato nas referidas eleições João Capiberibe, derrotado nas urnas por Waldez e Jaime.

A nota da PF afirmou, ainda, que os mandados só foram arbitrados pela Justiça Eleitoral porque a Secult e as prefeituras de Calçoene e Cutias não fornecerem os documentos solicitados que possam comprovar, ou não, as supostas irregularidades.