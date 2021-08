Tripulação filipina não está vacinada; testes confirmam 8 infectados

Navio de carga está ancorado em frente à capital do Amapá há 3 dias. Um tripulante morreu.

O Governo do Amapá confirmou, na noite desta quinta-feira (18), oito casos de covid-19 no navio de cargas Seabiscuit, ancorado na orla de Macapá desde 16 de agosto. Os testes na tripulação de nacionalidade filipina foram feitos pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Dos oito estrangeiros confirmados com covid-19, um faleceu dentro navio e dois foram encaminhados para o Centro Covid-HU, na zona sul de Macapá.

Ainda segundo a investigação epidemiológica, os tripulantes não estão vacinados contra a covid-19.

Além do Seabiscuit, o navio Mandarin Dalian, também está ancorado na costa amapaense com a tripulação, de nacionalidade chinesa, contaminada. No Mandarin, 18 infectados foram confirmados após testes feitos pela SVS, um deles foi internado no Centro Covid HU.

A tripulação do Seabiscuit ficará em quarentena por pelo menos 14 dias. As tratativas para a repatriação e traslado do corpo do filipino que foi a óbito são acompanhadas pela Anvisa e Polícia Federal.

Até o momento, nenhuma nova cepa do coronavírus foi confirmada pelos órgãos responsáveis. As amostras colhidas nas duas embarcações serão enviadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, para verificar possíveis variantes.