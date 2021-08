Troca de tiros entre assaltantes e Bope em matagal termina com 1 morto

Conflito ocorreu no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

Um jovem suspeito de ter participado de um roubo a residência morreu em confronto com policiais do Bope, numa região periférica do Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

A troca de tiros entre militares da Companhia Rondas Ostensivas Tática Motorizada, do Bope, e Willima Werlen Moura Chucre, de 19 anos, aconteceu na noite desta terça-feira (17), na Rua do Limão.

Segundo o capitão Hércules Lucena, comandante da Rotam, os policiais patrulhavam a região quando foram informados, via rádio, de um pedido de socorro. Dois homens armados haviam acabado roubar dois televisores, dinheiro e celulares de uma família que estava reunida dentro de casa.

“Eram quatro vítimas, a maioria mulheres, que estavam no seu descanso. Com uso de arma de fogo e emprego de muita violência, as vítimas foram agredidas durante o crime, levaram os pertences da família”, relatou o capitão.

Após o roubo, a dupla fugiu numa motocicleta de cor vermelha, que também era roubada, e usada em outros crimes.

A Rotam, juntamente com equipes do 2º Batalhão, cercaram as entradas e saídas da comunidade, fizeram buscas e, minutos depois, localizaram os criminosos ainda em fuga pelas ruas do bairro.

Ainda de acordo com o oficial, os suspeitos não obedeceram ordem de parada determinada pela polícia. Cercados, eles abandonaram a moto e saíram correndo e atirando contra os policiais, o que resultou na troca de tiros em uma área de mata de um terreno baldio.

Willima, que na adolescência, teve passagem por homicídio qualificado e violência doméstica, foi atingido e morreu antes da chegada do socorro médico. Já o comparsa dele saiu pulando quintais e conseguiu escapar.

Além da arma usada contra a polícia, um revólver calibre 38, os policiais também recuperaram os objetos roubados da família. Posteriormente, as vítimas reconheceram Willima como um dos autores do roubo.

“Também localizamos o proprietário da motocicleta. Ele reconheceu o suspeito que foi a óbito como sendo o marginal que colocou a arma em sua cabeça e levou o seu bem de trabalho, que era a moto. Esse roubo ocorreu no dia anterior. Desde então, alguns roubos estavam sendo registrados, no qual os suspeitos tinham as mesmas características dos marginais que entramos em confronto hoje”, comentou o capitão.

A polícia agora procura pelo comparsa dele.