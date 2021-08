Vacinação contra o sarampo chega a escolas de ensino infantil

Ação é promovida pelo Governo do Amapá. Crianças, pais e trabalhadores das unidades de ensino de Macapá são o foco da campanha.

Compartilhamentos

Crianças, pais, responsáveis e funcionários das escolas municipais de educação infantil de Macapá são o foco de uma campanha contra o sarampo do Governo do Amapá que nesta quarta-feira (18) atende 10 estabelecimentos de ensino na capital, Macapá. A ação é organizada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Atualmente o estado ainda é considerado como surto de sarampo, dados da SVS mostram que, até 31 de julho, 424 foram confirmados e 31 continuam em investigação. Eles se concentram em Macapá – com 353 casos – e em Santana que registrou 28 casos.

Equipes de vacinadores contratados pelo Estado fazem a imunização. A ação iniciou às 8h e segue até o fim da tarde desta quarta, até às 17h, nas seguintes escolas:

EMEI MARLENE BRITO – Avenida Pedro Wilson Penafort Lima, 295 – Bairro São Lázaro;

EMEI AEIOU – Rua Vereador Júlio Pereira, 195 – Jardim Felicidade I;

EMEI ELOANA CRISTINA – Rua Fernando Alves de Oliveira, 3123 – Novo Horizonte;

EMEI ANA CRISTINA BRITO – Avenida Nossa Senhora da Conceição, 1511 – Perpétuo Socorro;

EMEI CANTINHO DO AMOR – Rua Rio Xingu, 274 – Perpétuo Socorro;

EMEI MUNDO DA CRIANÇA – Avenida Paraíba, S/N – Pacoval;

EMEI PAI NOSSO – Rua José R. Ferreira da Silva, S/N – Santa Rita;

EMEI LUZIA COSTA – Rua São Francisco de Assis, 1430 – Vila do Coração;

EMEI ANA LUIZA – Avenida Claudomiro de Moraes, 802 – Buritizal;

EMEI EFICAZ – Travessa Veiga Cabral, 404 – Jardim felicidade I.

Dos dias 9 a 14 de agosto, o Governo do Estado vacinou 1.416 pessoas com a tríplice viral (protege contra sarampo, caxumba e rubéola) e 1.249 contra influenza, no município de Santana. Em Macapá, no mesmo período, 835 pessoas tomaram a tríplice viral e 1.215 a influenza, no município de Laranjal do Jari as ações alcançaram 409 pessoas imunizadas contra o sarampo e 508 contra influenza.

Segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), o Estado do Amapá está com 46,43% de cobertura vacinal para primeira dose de sarampo e 23,94% para segunda dose.

Para a influenza, mais de 163 mil doses foram aplicadas. Esta vacina foi liberada, pelo Ministério da Saúde, para o público pessoas acima de 6 meses de idade.