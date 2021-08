VÍDEO: Motociclista morre em grave acidente em Santana

Colisão aconteceu no cruzamento da Rua Presidente Arthur Costa e Silva com Avenida das Nações, no bairro Hospitalidade, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um motociclista morreu no início da tarde no município de Santana, a 17 km de Macapá, após avançar um cruzamento preferencial e colidir com um veículo de passeio.

O acidente ocorreu, por volta de 12h, no cruzamento da Rua Presidente Arthur Costa e Silva com Avenida das Nações, no bairro Hospitalidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento da colisão.

O portal SelesNafes.com confirmou junto ao 4º Batalhão da PM em Santana que as imagens são mesmo do acidente que vitimou José André Farias do Amaral, de 34 anos. Ele trafegava em uma motocicleta Yamaha Lander de cor vermelha quando foi atingido em alta velocidade.

Com impacto José Amaral foi arremessado a vários metros e sofreu vários ferimentos. O outro veículo, um Chevrolet Tracker de cor vermelha, parou há alguns metros de distância. O condutor do carro teve escoriações e foi levado pra uma unidade hospitalar na capital, Macapá. Veja as imagens:

A PM conformou que José André morreu no local do acidente. A Polícia Científica foi acionada para periciar a cena da colisão. Moradores das redondezas afirmaram que este acidente não é um caso isolado. Segundo eles, são comuns as colisões no cruzamento.

Apesar do trecho estar com sinalização vertical – com placas regulamentadoras – populares opinaram que ainda falta a sinalização horizontal, indicando tanto a parada obrigatória, quanto faixas para travessia de pedestres, que também se arriscam pra atravessar o cruzamento.